Тренер-герой ЛЧ Вернидуб розповів, кого з українських футболістів запросив би в молдовський "Шериф"
Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб зізнався, що хотів би бачити у своїй команді Миколу Шаперенка, Іллю Забарного та Віталія Миколенка
Про це повідомляє "Трибуна"
Вернидуб обрав трьох футболістів, яких би хотів бачити у своєму "Шерифі".
"Шапаренко – він номер один. На роль десятки у ту схему, за якою я граю, 4-2-3-1. Він, звісно, дуже сильний футболіст. Я б його дуже хотів, але знаю, що його ніколи в "Шерифі" не буде. Другий - Забарний. Чудово. У такому віці і за зрілістю, і за якістю гри. Так, є помилки, але хлопець мені дуже симпатичний. Тим більше, наш вихованець, українець – це дорогого коштує. Миколенко, який перейшов до "Евертона". Це класний футболіст. Я просто хочу, щоб у нього все вийшло. Усі молоді, голодні до футболу. Це наше майбутнє", – сказав Юрій Вернидуб.
Юрій Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. Виграв титул чемпіона Молдови та зумів пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів, де обіграв "Реал", двічі зіграв внічию проти "Шахтаря" і вийшов у плей-офф Ліги Європи.
Під керівництвом 55-річного українця "Шериф" показав найкращий результат у єврокубках в історії. 17 та 24 лютого молдовський клуб зіграє проти португальської "Браги".
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
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