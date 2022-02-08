Тренер клубу АПЛ розповів, як почувається футболіст Еріксен, який відновив кар'єру після того, як ледь не помер на Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт "Брентфорда".



За словами Франка, Еріксен повинен зіграти кілька хвилин у товариському матчі, щоб штаб міг оцінити його повноцінний стан.



"Дуже приємно бачити його на полі. Я розмовляв із Крістіаном після тренування, і він дуже радий і щасливий знову стати частиною команди та клубу. Він має хороший вигляд, але нам потрібно, щоб він зіграв кілька хвилин у товариському матчі, перш ніж ми випустимо його на серйозну гру", - сказав головний тренер "Брентфорда" Томас Франк.



Крістіан Еріксен підписав з "Брентфордом" контракт до літа 2022 року, тобто до кінця поточного сезону. Фінансові умови контракту данця з англійцями - не відомі. Футболіст дістався клубу АПЛ безкоштовно.



Попередній клуб Еріксена - "Інтер" - був вимушений розірвати контракт з данцем, в якого встановлено кардіовертер-дефібрилятор, оскільки в Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями.



12 червня 2021 року під час матчу групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Його життя врятували медики.



Окрім "Інтера", 29-річний хавбек виступав за нідерландський "Аякс" та англійський "Тоттенгем".



У складі збірної Данії хавбек провів 109 матчів і забив 36 голів.



"Брентфорд" займає в Прем'єр-лізі 14-те місце.

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