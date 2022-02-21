Тренер "Ман Сіті" Гвардіола вирішив залишити в клубі найдорожчого одноклубника Зінченка
Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола хоче зберегти вінгера Рахіма Стерлінга в клубі
Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
Головний тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола схвалив продовження контракту з Рахімом Стерлінгом.
Іспанець не бере участі у переговорах, цим займаються клуб та агенти англійця, але тренер дуже хотів би зберегти вінгера у команді.
Рахім Стерлінг займає другу позицію у рейтингу найдорожчих футболістів "Манчестер Сіті". Англійський вінгер оцінюється у 85 млн євро.
В цьому сезоні Стерлінг зіграв 32 матчі, забив 13 м'ячів і віддав 5 асистів.
Його контракт з "Манчестер Сіті" завершується влітку 2023 року.
- 28 січня стало відомо, що вінгер англійського "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг не перейде в іспанську "Барселону" у зимове трансферне вікно.
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