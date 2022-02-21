Тренер "Ман Сіті" Гвардіола вирішив залишити в клубі найдорожчого одноклубника Зінченка

Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.



Головний тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола схвалив продовження контракту з Рахімом Стерлінгом.



Іспанець не бере участі у переговорах, цим займаються клуб та агенти англійця, але тренер дуже хотів би зберегти вінгера у команді.

Рахім Стерлінг займає другу позицію у рейтингу найдорожчих футболістів "Манчестер Сіті". Англійський вінгер оцінюється у 85 млн євро.



В цьому сезоні Стерлінг зіграв 32 матчі, забив 13 м'ячів і віддав 5 асистів.



Його контракт з "Манчестер Сіті" завершується влітку 2023 року.