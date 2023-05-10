Про це повідомляє Marca.

За словами Анчелотті, в епізоді, коли Кевін де Брюйне зрівняв рахунок, португальський рефері Артур Соареш Діаш мав зупинити гру, оскільки на початку атаки інший гравець "Сіті" Бернарду Сілва випустив м'яч за бокову лінію поля.

"М’яч був поза грою. Про це каже техніка, не я. Мені здається дивним, що арбітри не контролювали гру належним чином. Суддя був недостатньо уважний", - обурився Анчелотті.

Канал beINSports, відтворив епізод за допомогою 3D-технологій та довів, що арбітр помилився. Сам Соареш Діаш під час гри момент проігнорував та не скористався системою VAR для його перегляду.

9 травня у Мадриді "Реал" та "Манчестер Сіті" зіграли внічию 1:1. Повторна зустріч відбудеться 17 травня в Англії.

Еспресо провів тестовий онлайн гри.