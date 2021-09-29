Тренер "Реалу" назвав дивну причину поразки від "Шерифа" у ЛЧ

Про це повідомляє Marca.

За словами Анчелотті, "Реал" не заслуговував на поразку від "Шерифа" у 2-му турі ЛЧ, але мадридцям впродовж усього матчу не щастило.

"Я трохи засмучений, ми не заслужили програти. Можна сказати, що нам не пощастило, дрібні деталі коштували нам очок. Голи були забиті після контратаки і вкидання з ауту. Ми багато били по воротах, але іноді у футболі вам просто не щастить. Для них все складалося чудово, для нас - навпаки", - сказав Анчелотті.

Тренер "Реалу" також додав, що в групі, де також грають український "Шахтар" та італійський "Інтер", ще нічого не вирішено. Після 2-х турів "Шериф" має 6 очок та лідирує. "Реал" з 3 пунктами другий. "Шахтар" та "Інтер" набрали по 1 балу.

Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдовський "Шериф" сенсаційно переміг іспанський "Реал".

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб заявив, що сенсаційна перемога над "Реалом" ще не гарантує тираспольцям виходу до плей-офф.

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