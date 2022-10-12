Тренер "Шахтаря" Йовічевіч зізнався, що йому сказав Анчелотті після нічиєї з "Реалом"
Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич заявив, що Карло Анчелотті, який очолює "Реал", визнав, що мадридці не заслуговували на нічию у матчі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За словами Йовічевіча, після матчу, в якому "Шахтар" втратив перемогу на "Реалом" на останніх секундах (1:1), італійський тренер визнав, що український клуб заслужив на перемогу.
"Він сказав мені, що ми сьогодні заслужили на перемогу. І я хотів би залишитися сьогодні з цим моментом, коли один з найкращих говорить, що ми заслужили на перемогу і йому подобається те, як ми грали. Це мотивація для всіх футболістів, для всього клубу, для всіх людей, які тут працюють. Тому що це абсолютна гордість", - сказав Йовічевіч.
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11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
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