Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами Йовічевіча, після матчу, в якому "Шахтар" втратив перемогу на "Реалом" на останніх секундах (1:1), італійський тренер визнав, що український клуб заслужив на перемогу.

"Він сказав мені, що ми сьогодні заслужили на перемогу. І я хотів би залишитися сьогодні з цим моментом, коли один з найкращих говорить, що ми заслужили на перемогу і йому подобається те, як ми грали. Це мотивація для всіх футболістів, для всього клубу, для всіх людей, які тут працюють. Тому що це абсолютна гордість", - сказав Йовічевіч.

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

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