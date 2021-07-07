Тренер збірної Іспанії розпік Італію після поразки у півфіналі Євро-2020

Про це повідомляє AS.

За його словами, Іспанія більше заслуговувала на вихід до фіналу, а Італія чекала лише на серію післяматчевих одинадцятиметрових.

"Ми провели відмінний чемпіонат. Перевершували суперника і не виграли до пенальті через дрібниці. Після 9 років блукань по пустелі Іспанія повернулася. Одна команда докладала більше зусиль, ніж інша. Вони чекали пенальті", - сказав Луїс Енріке.

На його переконання, нинішня збірна Іспанії має велике майбутнє.

"Тепер нам слід проаналізувати деталі. І до чемпіонату світу в нас є ветерани та молоді гравці, які вже набули досвіду та принесуть нам багато радості. Ми влаштували команді овацію, тому що вони виконали звірячу роботу. Багато людей в Іспанії пишаються цією збірною", - переконаний Луїс Енріке.

Нагадаємо, 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.

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