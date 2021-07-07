Тренер збірної Іспанії розпік Італію після поразки у півфіналі Євро-2020
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що Італія у півфіналі чемпіонату Європи з футболу навмисне зробила ставку на пенальті
Про це повідомляє AS.
За його словами, Іспанія більше заслуговувала на вихід до фіналу, а Італія чекала лише на серію післяматчевих одинадцятиметрових.
"Ми провели відмінний чемпіонат. Перевершували суперника і не виграли до пенальті через дрібниці. Після 9 років блукань по пустелі Іспанія повернулася. Одна команда докладала більше зусиль, ніж інша. Вони чекали пенальті", - сказав Луїс Енріке.
На його переконання, нинішня збірна Іспанії має велике майбутнє.
"Тепер нам слід проаналізувати деталі. І до чемпіонату світу в нас є ветерани та молоді гравці, які вже набули досвіду та принесуть нам багато радості. Ми влаштували команді овацію, тому що вони виконали звірячу роботу. Багато людей в Іспанії пишаються цією збірною", - переконаний Луїс Енріке.
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Нагадаємо, 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.
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