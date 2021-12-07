Тренер збірної України Петраков порадив Луніну тікати з "Реалу"

Про це Петраков заявив у інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

За його словами, перехід Луніна до "Реалу" у 2018 році був помилкою.

"Він вибрав не той клуб. У "Реалі" багато хто був гравцями. Потрібно знаходити клуб за своїми можливостями і там грати. "Реал" - це барвисто, гарно, але людині вже 23-й рік піде. Йому треба грати. Може, він цим займеться. У нього є своя голова на плечах", – сказав Петраков.

Він пояснив, що не викликає Луніна до збірної України саме через брак ігрової практики.

"Коли я лише став тренером збірної, то викликав його – він захворів на коронавірус. Після цього, говорю відверто, я не мав з ним контактів. Мені щотижня дають інформацію про ігрову практику наших футболістів. Я все про кожного футболіста знаю. Як я можу викликати воротаря, котрий уже два роки не грає?", - запитав Петраков.

Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

