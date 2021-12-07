Тренер збірної України Петраков порадив Луніну тікати з "Реалу"
Головний тренер збірної України Олександр Петраков порадив Андрію Луніну залишити іспанський "Реал"
Про це Петраков заявив у інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
За його словами, перехід Луніна до "Реалу" у 2018 році був помилкою.
"Він вибрав не той клуб. У "Реалі" багато хто був гравцями. Потрібно знаходити клуб за своїми можливостями і там грати. "Реал" - це барвисто, гарно, але людині вже 23-й рік піде. Йому треба грати. Може, він цим займеться. У нього є своя голова на плечах", – сказав Петраков.
Він пояснив, що не викликає Луніна до збірної України саме через брак ігрової практики.
"Коли я лише став тренером збірної, то викликав його – він захворів на коронавірус. Після цього, говорю відверто, я не мав з ним контактів. Мені щотижня дають інформацію про ігрову практику наших футболістів. Я все про кожного футболіста знаю. Як я можу викликати воротаря, котрий уже два роки не грає?", - запитав Петраков.
Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 16 листопада повідомлялося, що Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії - "Еспаньйол" та "Гранаду".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.21
Купівля 27.21Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе