Тренер збірної України Петраков відправиться на стажування в Італію, - ЗМІ
Головний тренер збірної України Олександр Петраков пройде стажування в італійській "Аталанті"
Про це повідомляє Meta-ratings.
За інформацією джерела, головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні дав добро на приїзд головного тренера збірної України Олександра Петракова до клубу.
Українець Петраков кілька днів спостерігатиме за тренувальним процесом команди і пройде стажування. За "Аталанту" грає футболіст збірної України Руслан Малиновський.
Також у рамках підготовки до гри з Шотландією Олександр Петраков у лютому планує також відвідати тренувальні збори команд УПЛ, які зараз готуватуються до відновлення сезону на зборах у Туреччині.
Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-офф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Уельс - Австрія.
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Нагадаємо, 26 листопада 2021 року стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії.
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