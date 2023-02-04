Тренер "Жирони" проанонсував дебют Циганкова в Іспанії

Про це повідомляє Jordana Perfecta.

"Він готовий дебютувати. Це топгравець для нас, він готовий до матчу. Побачимо, скільки хвилин Циганков отримає, але Віктор у змозі зіграти", – сказав головний тренер "Жирони" Мічел.

Український вінгер Віктор Циганков поки не дебютував за "Жирону". Після свого трансферу півзахисник провів два матчі на лаві запасі.

Наступний матч "Жирона" зіграє 5 лютого. Команда зустрінеться з "Валенсією". Початок о 17:15.