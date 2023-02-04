Тренер "Жирони" проанонсував дебют Циганкова в Іспанії
Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков дебютує за нову команду в матчі проти "Валенсії"
Про це повідомляє Jordana Perfecta.
"Він готовий дебютувати. Це топгравець для нас, він готовий до матчу. Побачимо, скільки хвилин Циганков отримає, але Віктор у змозі зіграти", – сказав головний тренер "Жирони" Мічел.
Український вінгер Віктор Циганков поки не дебютував за "Жирону". Після свого трансферу півзахисник провів два матчі на лаві запасі.
Наступний матч "Жирона" зіграє 5 лютого. Команда зустрінеться з "Валенсією". Початок о 17:15.
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17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.
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28 січня у 19-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" поступилась "Барселоні".
- Російський агент Дмитро Селюк стверджує, що він причетний до трансферу Циганкова в "Жирону".
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