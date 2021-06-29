Тренера Нідерландів погнали зі збірної після ганебного вильоту з Євро-2020
Франк де Бур звільнений з посади головного тренера збірної Нідерландів
Про це повідомляє офіційний Twitter Федерації футболу Нідерландів.
Франк Де Бур оголосив, що не буде продовжувати роботу з Нідерландами після вильоту збірної з Євро-2020. У 1/8 фіналу вони несподівано програли Чехії (0:2).
У Федерації футболу Нідерландів відзначили, що Де Бур покинув клуб через невиконання завдання вийти у чвертьфінал Євро-2020.
51-річний Франк Де Бур очолював збірну Нідерландів з вересня 2020 року.
- 27 червня збірна Чехії перемогла у Будапешті Нідерланди та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу.
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