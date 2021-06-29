Тренера Нідерландів погнали зі збірної після ганебного вильоту з Євро-2020

Про це повідомляє офіційний Twitter Федерації футболу Нідерландів.



Франк Де Бур оголосив, що не буде продовжувати роботу з Нідерландами після вильоту збірної з Євро-2020. У 1/8 фіналу вони несподівано програли Чехії (0:2).



У Федерації футболу Нідерландів відзначили, що Де Бур покинув клуб через невиконання завдання вийти у чвертьфінал Євро-2020.



51-річний Франк Де Бур очолював збірну Нідерландів з вересня 2020 року.

Frank de Boer stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal.



???? https://t.co/I8icq1UO4P. — KNVB (@KNVB) June 29, 2021

27 червня збірна Чехії перемогла у Будапешті Нідерланди та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу.