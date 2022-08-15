Тренери "Челсі" та "Тотенгема" влаштували сутичку після матчу, в Англії їм запропонували зустрітися у андеркарді бою Усик - Джошуа
Головному тренеру "Челсі" Томасу Тухелю та італійцю Антоніо Конте, який очолює "Тоттенгемі", після сутички у матчі чемпіонату Англії запропонували побитися в андрекарді бою між боксерами Олександром Усиком та Ентоні Джошуа
З пропозицією виступив легендарний англійський форвард Гаррі Лінекер у twitter.
Сутичка між Тухелем та Конте сталася 14 серпня після матчу 2-го туру чемпіонату Англії між "Тоттенгемом" та "Челсі", який завершився внічию 2:2. Після рукостискання між тренерами спалахнув конфлікт, який ледве не переріс у бійку. Німця та італійця ледве вдалося розійняти оточуючим, а рефері Ентоні Тейлор показав їм червоні картки.
"Чи є шанс, що Тухель та Конте потраплять в андеркард бою Усик - Джошуа?" - запитав Лінекер.
Бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.
Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця.
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