Третина депутатів місцевих рад південних та східних регіонів є представниками проросійських партій, - голова Комітету виборців Кошель
Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, зазначив, що 7 місяців тому Кабмін подав законопроєкт, що передбачає можливість забирати мандати депутатів місцевих рад від проросійських партій, але реакція нульова
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Проблема значно ширше, ніж ми говоримо. По-перше, заява про неконституційність проєкту, який передбачає позбавити мандатів проросійських депутатів, - це дуже умовно, тому що у парламенті ніхто не розглядає законодавче рішення, аби позбавити мандатів депутатів ОПЗЖ. А такі рішення можуть бути, і цей формат треба шукати. По-друге, вже всі забули, що 7 місяців тому Кабмін подав законопроєкт, що передбачає можливість забирати мандати депутатів місцевих рад від проросійських партій. Задумайтеся над цифрою, 30-40% складу місцевих рад південних та східних регіонів є депутати проросійських партій, це навіть більше третини", - підкреслив голова Комітету виборців України.
Олексій Кошель додав, що у таких містах як прикордонний Слов'янськ, то там більш ніж половина депутатів є представниками проросійських партій.
"Кабмін подає законопроєкт – реакція нульова. У мене складається враження, що цей законопроєкт просто блокується. Крім того, нам обов'язково потрібно вже зараз розробляти законодавче рішення щодо заборони балотуватися представникам проросійських партій. І повірте, що це значно важливіше питання, ніж досидить Шуфрич у парламенті до завершення свого депутатського терміну чи не досидить, бо нам це питання треба на майбутнє вирішити", - зауважив Кошель.
- Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.
- У листопаді українці понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді.
- 4 січня за даними руху "Чесно" стало відомо, що близько 70 народних депутатів не підписали звернення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів ОПЗЖ
- За даними руху "Чесно" майже 40% українців вимагають обмеження та припинення повноважень депутатів від проросійських партій
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.43Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе