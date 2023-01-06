Про це він розповів в етері Еспресо.



"Проблема значно ширше, ніж ми говоримо. По-перше, заява про неконституційність проєкту, який передбачає позбавити мандатів проросійських депутатів, - це дуже умовно, тому що у парламенті ніхто не розглядає законодавче рішення, аби позбавити мандатів депутатів ОПЗЖ. А такі рішення можуть бути, і цей формат треба шукати. По-друге, вже всі забули, що 7 місяців тому Кабмін подав законопроєкт, що передбачає можливість забирати мандати депутатів місцевих рад від проросійських партій. Задумайтеся над цифрою, 30-40% складу місцевих рад південних та східних регіонів є депутати проросійських партій, це навіть більше третини", - підкреслив голова Комітету виборців України.

Олексій Кошель додав, що у таких містах як прикордонний Слов'янськ, то там більш ніж половина депутатів є представниками проросійських партій.

"Кабмін подає законопроєкт – реакція нульова. У мене складається враження, що цей законопроєкт просто блокується. Крім того, нам обов'язково потрібно вже зараз розробляти законодавче рішення щодо заборони балотуватися представникам проросійських партій. І повірте, що це значно важливіше питання, ніж досидить Шуфрич у парламенті до завершення свого депутатського терміну чи не досидить, бо нам це питання треба на майбутнє вирішити", - зауважив Кошель.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.

У листопаді українці понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді.

4 січня за даними руху "Чесно" стало відомо, що близько 70 народних депутатів не підписали звернення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів ОПЗЖ

За даними руху "Чесно" майже 40% українців вимагають обмеження та припинення повноважень депутатів від проросійських партій

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