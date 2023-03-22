Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та відеофіксації цих злочинних дій.

"Працівники слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури фігуранту повідомили про підозру [ч. 3 ст. 153 КК України)", - пише правоохоронець.

Повідомляється, що зловмиснику загрожує до 7 років за ґратами.

Нагадаємо, громадська діячка, продюсерка та ведуча Ярослава Кравченко з посиланням на інформацію підписниці 31 грудня розповіла, що група хлопців у Києві влаштовувала вечірки, куди запрошують дівчат, яким, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією в алкоголь. Після цього молодики проводили прямі ефіри, де на камеру знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та ґвалтували пальцями.

Кожне відео супроводжується сміхом та коментарями із сексуальним підтекстом. Автори заявляють, що роблять такий контент, щоб "показати аморальність жінок". За словами Кравченко, хлопці, які фігурують у відео, переїхали до Києва з Івано-Франківська місяць тому.

1 лютого поліція в Києві затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких могли ґвалтувати та принижувати дівчат, ще шістьом вручили повістки. Також до хлопців прийшли з обшуками.

Блогерів, які знущалися з дівчат та знімали це на відео, взяли під варту до 1 квітня без права на заставу.