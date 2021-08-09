Третя доза вакцини CoronaVac потрібна літнім людям, - розробники
Розробники китайської вакцини CoronaVac рекомендують робити третє щеплення препаратом людям віком від 60 років
Про це йдеться у дослідженні на сайті MedRxiv, передає РБК-Україна.
"Бустерна доза необхідна людям похилого віку, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією науковців, рівень антитіл знижується через півроку після завершення вакцинації серед літніх людей, а третя доза викликає стійку імунну відповідь.
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"Наше дослідження підтримує ідею бустерної дози для літніх людей", - зазначили автори.
Вказано, що третя доза, введена через 8 місяців або більше після другої дози, підвищила рівень антитіл.
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