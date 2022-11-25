Три АЕС України відновили роботу, за 1-2 дні можуть діяти планові відключення

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері "Єдиних новин".

Кудрицький інформує, що українська енергосистема нині об'єднана: всі області мають живлення. Також систему з'єднали з Євросоюзом.

"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", — зазначив очільник Укренерго.

Кудрицький наголосив, що через ворожий обстріл 23 листопада Україна втратила велику частину електроенергії на різних типах станцій: атомних, теплових та гідроелектростанціях. Енергетики в змозі відновлювати систему, однак абоненти мають зменшувати користування електрикою. Зараз країна отримує допомогу від міжнародних партнерів: обладнання, фінанси та матеріали, — це все спрямують на ремонтні роботи.

До того ж голова НЕК "Укренерго" стверджує, що Україна зможе імпортувати електрику з Європи в обсязі до 500 МВт. Однак ціна європейської енергії вища та для її залучення "потрібен спеціальний механізм імпортування".

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.

25 листопада, у Києві застосовують аварійні відключення світла, опубліковані графіки поки що не діють. Станом на ранок 50% житлового фонду опинилися без світла.

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