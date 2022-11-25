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Три АЕС України відновили роботу, за 1-2 дні можуть діяти планові відключення

25 листопада, 2022 п'ятниця
12:32
Економіка електроенергія

Усі три АЕС на неокупованій території уже підключені до української енергосистеми, і за одну-дві доби можливе повернення до планових графіків відключень електрики

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері "Єдиних новин".

Кудрицький інформує, що українська енергосистема нині об'єднана: всі області мають живлення. Також систему з'єднали з Євросоюзом.

"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", — зазначив очільник Укренерго.

Кудрицький наголосив, що через ворожий обстріл 23 листопада Україна втратила велику частину електроенергії на різних типах станцій: атомних, теплових та гідроелектростанціях. Енергетики в змозі відновлювати систему, однак абоненти мають зменшувати користування електрикою. Зараз країна отримує допомогу від міжнародних партнерів: обладнання, фінанси та матеріали, — це все спрямують на ремонтні роботи.

До того ж голова НЕК "Укренерго" стверджує, що Україна зможе імпортувати електрику з Європи в обсязі до 500 МВт. Однак ціна європейської енергії вища та для її залучення "потрібен спеціальний механізм імпортування".

  • Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
  • 24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби 
  • Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.
  • 25 листопада, у Києві застосовують аварійні відключення світла, опубліковані графіки поки що не діють. Станом на ранок 50% житлового фонду опинилися без світла. 

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