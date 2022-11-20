Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у інтерв’ю виданню “KyivPost”.

"Політика кремля, це не політика всього населення РФ. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років, – каже Вадим Скібіцький. – Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового".

30 березня "Левада" опублікувала результати опитування, за яким підтримка російського диктатора Володимира Путіна сягнула 83%.

У вересні в Інституті вивчення війни заявили, що кількість росіян, які категорично підтримують війну проти України впала, у порівнянні з березнем, на 7%. Однак на початок вересня 76% респондентів схвалювали дії російських військ.

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