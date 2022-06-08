Три Д. В Україні з'явиться Рада з дерусифікації, декомунізації та деколонізації
В Україні створять раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Через повномасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український в нашій державі значно активізувався. Дерусифікація, декомунізація та деколонізація — це своєчасні процеси в історії сучасної України. Але всі ці процеси мають проходити цивілізовано", - вважають у міністерстві.
Урядовці кажуть, що провели громадські обговорення та ініціювали створення дорадчого органу — Ради при МКІП та УІНП, яка "займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації. Органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення щодо демонтажу чи перенесення пам'ятників та інших об'єктів радянського минулого й далі координувати його з Радою".
"Крім того, у зв’язку з активним очищенням громадського простору від монументів та інших об’єктів, котрі були покликані закріплювати в Україні російські пропагандистські наративи, та відповідними запитами від громадян та органів місцевого самоврядування МКІП разом з Українським інститутом національної пам’яті зібрали ключову інформацію щодо законодавчої рамки відповідних процесів, чинних станом на сьогодні, процедур та розподілу повноважень між органами місцевої та центральної влади у цих питаннях", - додали в міністерстві.
Також МКІП планує регулярно висвітлювати на своїх ресурсах статус запитів щодо демонтажу/переміщення тієї категорії об’єктів, які, відповідно до чинних процедур, надійшли на розгляд Міністерства від органів місцевого самоврядування. Зазначимо, що інколи, подані на розгляд, пакети документів потребують доопрацювання, тоді процес займає в цілому дещо більше часу, ніж очікується. МКІП підтримує прагнення громад та закликає органи місцевого самоврядування готувати та подавати на розгляд відповідні документи, дотримуючись визначених законом процедур.
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