"Після війни розберемось": у Миколаєві прибрали пам'ятник Пушкіну
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на інформацію про знесення пам'ятника російському поету часів імперії Олександру Пушкіну
Про це він написав у Telegram.
"Пам‘ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні - перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити", - зазначив Сєнкевич.
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