"Після війни розберемось": у Миколаєві прибрали пам'ятник Пушкіну

Про це він написав у Telegram.

"Пам‘ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні - перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити", - зазначив Сєнкевич.