На Полтавщині знесли 7 пам'ятників діячам СРСР і РФ за час повномасштабної війни
На Полтавщині за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну декомунізували та дерусифікували сім монументів
Про це розповів представник Інституту нацпам'яті у регіоні Олег Пустовгар, передає Суспільне.
Так, було демонтовано бюст радянському політикові та керівнику Російської соціал-демократичної робітничої партії Володимиру Леніну на території санаторію "Сосновий бір" у селі Власівка Зіньківської громади, пам’ятник комуністу Миколі Підгорному в Карлівці, погруддя болгарським комуністичним діячам Цвятку Радойнову та Дмитру Благоєву в селі Коломацьке, воєначальнику СРСР Миколі Ватутіну в Ціпках, бюст російському письменнику Максиму Горькому в Левенцівці та військовому діячу Російської імперії Василю Чапаєву в Харківцях.
За словами Олега Пустовгара, погруддя Миколі Ватутіну й Максиму Горькому демонтували в межах дерусифікації. Решту монументів прибрали згідно із Законом про декомунізацію.
Бюст Володимира Леніна залишили в санаторії, а погруддя Максима Горького віддали до історико-культурного заповідника "Парк радянського періоду" в Путивлі на Сумщині. Тривають переговори щодо передачі інших п'яти монументів до цього закладу.
- 21 травня в Миколаєві прибрали пам'ятник Олександру Пушкіну.
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