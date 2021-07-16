Три фракції заблокували підписання закону про Вищу раду правосуддя

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Авторами цих проектів постанов є члени "Батьківщини", ОПЗЖ і групи "Довіра".



Згідно з регламентом, голова парламенту не може підписати закон до розгляду цих проектів постанов.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу

Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.