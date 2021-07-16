Три фракції заблокували підписання закону про Вищу раду правосуддя
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді чотири проекти постанов, які блокують підписання закону про порядок обрання та призначення на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП)
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Авторами цих проектів постанов є члени "Батьківщини", ОПЗЖ і групи "Довіра".
Згідно з регламентом, голова парламенту не може підписати закон до розгляду цих проектів постанов.
- Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
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