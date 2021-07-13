З правками Зеленського: Рада ухвалила закон, що запускає судову реформу

Про це повідомляє РБК-Україна.



Документ підтримали 305 депутатів.

У законі передбачили, що тепер ВККС може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16, мінімум шість з них має бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

З документу виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати експертів і фахівців. Прибрали положення про право їхнього доступу до документів та інформації.



З закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при прийнятті рішень.

У ініціативі прописали визначальний голос міжнародних експертів. Тобто, тепер рішення КК вважається прийнятим, якщо з 4 (чи більше) членів "за" проголосувало мінімум два міжнародних експерта.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає реформу судів в Україні.

Президент Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів,