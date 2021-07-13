З правками Зеленського: Рада ухвалила закон, що запускає судову реформу
Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
Про це повідомляє РБК-Україна.
Документ підтримали 305 депутатів.
У законі передбачили, що тепер ВККС може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16, мінімум шість з них має бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.
З документу виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати експертів і фахівців. Прибрали положення про право їхнього доступу до документів та інформації.
З закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при прийнятті рішень.
У ініціативі прописали визначальний голос міжнародних експертів. Тобто, тепер рішення КК вважається прийнятим, якщо з 4 (чи більше) членів "за" проголосувало мінімум два міжнародних експерта.
- Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає реформу судів в Україні.
- Президент Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів,
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