Зеленський ветував закон, який мав запустити судову реформу
Президент Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Про це повідомляє РБК-Україна.
Президент пропонує передбачити, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до неї не менше 11 членів, щонайменше шість із яких судді (чинні або у відставці).
Зеленський пропонує встановити, що на запит члена першого складу комісії для забезпечення здійснення його повноважень КК може залучати помічників, перекладачів. Їхнє фінансування може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.
Зеленський пояснює вето закону частково конкуруючими між собою правками до другого читання.
Одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос, а інша визначає, що для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів.
- Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає реформу судів в Україні.
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