Рада ухвалила ще один закон для судової реформи: він регулює призначення до ВРП

Про це повідомляє Бабель.

За документ проголосували 259 нардепів.

Він передбачає створення у складі ВРП підрозділу інспекторів, які будуть перевіряти всі скарги на суддів. Також створять Етичну раду, до якої увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.



Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП та кандидатів на цю посаду. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу.

У разі визнання члена ВРП недоброчесним, його повноваження будуть призупинені до розгляду питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим.



Нардепи підтримали ключову поправка, яка удосконалює цю процедуру.



Після визнання Етичною радою члена ВРП недоброчесним суб’єкт його висування матиме лише три місяці, щоб відреагувати на це (звільнити або залишити на посаді). Якщо ж з’їзд адвокатів/суддів, конференція прокурорів не розглядають це питання, то член автоматично звільняється.



Вища рада правосуддя - незалежний конституційний орган суддівського врядування. Лише ВРП має право на призначення або звільнення суддів, на винесення покарань, на надання згоди на затримання судді і т.д.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу