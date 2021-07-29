Чотири нардепи від "Голосу" заявили про вихід з партії
Декілька депутатів фракції "Голос" написали заяви про вихід з партії
Про це в Facebook повідомила нардепка Олександра Устінова.
За її словами, частина партії не прийматимуть участь у сьогоднішньому з'їзді.
Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі LB.ua сказав, що, за його даними, з партії виходять тільки три народні депутати – Устінова, Соломія Бобровська та Ярослав Юрчишин.
Про вихід з партії оголосила і депутатка Ольга Стефанишина.
"Прошу виключити мене з членів політичної партії "Голос". Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії Голос, який відбудеться сьогодні, та залишають партію. На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді", – запевнила вона.
- 16 червня 10 народних депутатів фракції "Голосу" заявили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість" через невдоволення діями керівництва партії та фракції.
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