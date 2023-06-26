Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

24-25 червня відбувся другий щорічний Drone Hackathon "Anti-Shahеd", під час якого 50 команд презентували проєкти для представників Сил безпеки та оборони України. У результаті обрали трьох переможців, які презентували найдієвіші та найефективніші проєкти.

З кожним з переможців укладуть контракти на 1 млн доларів. Виділені кошти спрямують на розробку технології для знищення ворожих дронів в українському небі. Мовиться зокрема про шахеди. Також це допоможе не витрачати потужні ресурси ППО.

"Фактично щоденно українська інфраструктура зазнає атак від іранських дронів. Тільки в травні по Україні запущено щонайменше 400 "шахедів". Загалом з вересня минулого року по Україні запустили не менше 1200 ударних безпілотників. Українські фахівці здатні дивувати світ й ефективно протидіяти ворожій навалі. Наше завдання - максимально підтримати розробників, створити умови для масового виробництва альтернативних систем протидії іранським шахедам", - наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Генерал-майор ЗСУ Володимир Коваль зазначив, що українським захисникам необхідно застосовувати нові зразки техніки, оскільки ворог не спить і розробляє та вдосконалює вже наявне озброєння, зокрема безпілотники. Тож для того, щоб ефективно протидіяти ворожими БПЛА, за його словами, необхідно впроваджувати нові системи з виявлення, ідентифікації та знищення цілей.

"Кожна велика війна задає нові тренди розвитку військових технологій. Перша світова створила війну танків. Друга - авіації. Ця війна показала, що найближчі десятки років відбуватимуться війни безпілотних літальних апаратів та протидії їм. Тому ми маємо створити ці сучасні технології, щоб подолати ворога на фронті сьогодні та захищати наші території в найближчому майбутньому", - сказав голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Довідково. Drone Hackathon "Anti-Shahеd" - це захід для розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи та технології для виявлення, відстежування та знищення ворожих дронів. Представлені на заході проєкти оцінювали спеціалісти різних родів і видів військ, військових структур і цифрових технологій.

Drone Hackathon "Anti-Shahеd" реалізований за ініціативи Генштабу ЗСУ, Мінцифри та Мінінфраструктури в межах проєкту "Армія дронів".