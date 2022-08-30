Стати №1 у світі за розвитком military-tech: в Україні відбувся перший міжнародний Drone Hackathon

Про це повідомляє Мінцифра.

"Виробництво власних дронів — один із напрямів, який ми плануємо активно розвивати. На нашому Drone Hackathone ми змогли зібрати чудових спеціалістів, які працювали над новими цифровими рішеннями для нашої армії. Найкращі ідеї, які пропонували команди, стосувалися роботи дронів, їх взаємодії, розпізнавання та інших важливих для виявлення та знищення ворога функцій. Скоро вони будуть реалізовані та зможуть підвищити рівень української військової аеророзвідки та зробити її однією з найкращих у світі", - йдеться у повідомленні.

Мінцифра реалізувала Drone Hackathon разом із Українським фондом стартапів, Генеральним штабом ЗСУ, ДК "Укроборонпром" та IDI Camp.

Міністр цифрової політики Михайло Федоров написав у телеграм, що такі заходи можуть допомогти Україні стати світовим лідером по розробці військової техніки.

"Зібрали класних спеціалістів, які брейнштормили над новими цифровими рішеннями для армії. З’явилося багато потужних ідей. Впевнений, незабаром їх реалізуємо. Це допоможе Україні стати №1 у світі за розвитком military-tech. Детально розповімо про всі напрацювання після перемоги", - написав Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров сказав, що державі важливо підтримувати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb