Трибунал над неонацистами у Маріуполі й "замінований" елеватор у Дніпрі: нова добірка фейків і маніпуляцій від росіян

Про це передає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Станом на ранок 25 травня окупанти поширювали таку дезінформацію, маніпуляції та фейки:

Дезінформація. У міноборони РФ заявили: "СБУ та ЗСУ з подачі заходу замінували елеватор під Дніпром та розмістили установки РСЗВ (реактивні системи залпового вогню, - ред.) на зернокомбінаті в Луганській області, в той час, як понад 8,5 млн людей в Україні голодують, майже 23% дітей віком до п’яти років страждають від недоїдання, а гуманітарна обстановка у підконтрольних київській владі регіонах наближається до критичної".

Маніпуляція. Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що "кілька країн дали згоду взяти участь у трибуналі над неонацистами, а сам трибунал пройде у кілька етапів, один із яких буде у Маріуполі".

Дезінформація. Також російські ЗМІ повідомили, що "літаки країн НАТО значно збільшили свою відкриту активність у безпосередній близькості до українських кордонів". На думку пропагандистів, "задіяння такого угруповання цілком схоже на підготовку операції вторгнення".

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