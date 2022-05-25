Трибунал над неонацистами у Маріуполі й "замінований" елеватор у Дніпрі: нова добірка фейків і маніпуляцій від росіян
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які ворог продукував станом на ранок 25 травня
Про це передає Центр протидії дезінформації при РНБО.
Станом на ранок 25 травня окупанти поширювали таку дезінформацію, маніпуляції та фейки:
Дезінформація. У міноборони РФ заявили: "СБУ та ЗСУ з подачі заходу замінували елеватор під Дніпром та розмістили установки РСЗВ (реактивні системи залпового вогню, - ред.) на зернокомбінаті в Луганській області, в той час, як понад 8,5 млн людей в Україні голодують, майже 23% дітей віком до п’яти років страждають від недоїдання, а гуманітарна обстановка у підконтрольних київській владі регіонах наближається до критичної".
Маніпуляція. Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що "кілька країн дали згоду взяти участь у трибуналі над неонацистами, а сам трибунал пройде у кілька етапів, один із яких буде у Маріуполі".
Дезінформація. Також російські ЗМІ повідомили, що "літаки країн НАТО значно збільшили свою відкриту активність у безпосередній близькості до українських кордонів". На думку пропагандистів, "задіяння такого угруповання цілком схоже на підготовку операції вторгнення".
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