Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону у понеділок, 23 січня.

"Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна із них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо розповімо про це", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що йдеться не про "символи", а про дієві та конкретні кроки.

Кулеба зазначив, що юстиція - тривалий процес, але Україна максимально його прискорюватиме.

"Чесно кажучи, у мене немає відповіді – в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах, і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності", - запевнив глава МЗС.

Нагадаємо, 19 січня Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка.

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