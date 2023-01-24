Трибунал над РФ: наступного тижня відбудеться міжнародна зустріч, - Кулеба
Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону у понеділок, 23 січня.
"Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна із них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо розповімо про це", - сказав Кулеба.
Він запевнив, що йдеться не про "символи", а про дієві та конкретні кроки.
Кулеба зазначив, що юстиція - тривалий процес, але Україна максимально його прискорюватиме.
"Чесно кажучи, у мене немає відповіді – в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах, і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності", - запевнив глава МЗС.
- Нагадаємо, 19 січня Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка.
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