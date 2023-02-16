Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що на засіданні обговорювали постачання зброї та боєприпасів, підготовку військових, плани й можливості ворога та потенціал української відповіді.

"Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо", - додав Володимир Зеленський.

Також президент відзначив наших захисників і захисниць та вшанував наших героїв:

"Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади й артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади – дякую вам, хлопці, за хоробрість і влучність. Дякую вам за вмілу й стійку оборону Донеччини. Запорізький напрямок – дякую всім бійцям 129-ї окремої Криворізької бригади тероборони. Надійно тримають лінію оборони. І, звичайно, дякую нашим Повітряним силам, усім бійцям ППО та льотчикам, які сьогодні забезпечили результат у збитті російських ракет. 36 ракет і дронів під час сьогоднішньої атаки. Половину збито. Робимо все, щоб у наших воїнів була можливість збивати весь арсенал ворога в нашому небі".