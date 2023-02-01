Триразовий переможець Ліги чемпіонів залишив ПСЖ заради англійського клубу
Костариканський голкіпер Кейлор Навас перейшов з французького ПСЖ до англійського "Ноттінгем Форест"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ноттінгем Форест".
Англійський клуб орендував Наваса до кінця нинішнього сезону. 36-річний голкіпер залишив паризький клуб через відсутність ігрової практики - з літа 2022 року він зіграв за ПСЖ лише двічі.
Кейлор Навас виступає за французький клуб з 2019 року. У 2014-2019 роках він грав за іспанський "Реал", з яким тричі перемагав у Лізі чемпіонів.
"Ноттінгем Форест" займає в чемпіонаті Англії 13-те місце.
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