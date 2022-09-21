Триста тисяч нового російського м'яса не зламають лінію фронту стратегічно, - військовий експерт Черник
Мобілізація в РФ суттєво не вплине на ситуацію на фронті, але окупанти можуть вдатися до спроб точкових контрнаступальних операцій
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.
"На мій погляд, найбільш логічним для росіян є збереження східного плацдарму і тиск на Донеччину з боку Бахмута. Вихід на адмінкордон Донеччини і повторний вихід на адмінкордон Луганщини, з їхньої точки зору, мало б бути логічним. Де, по-справжньому, противник буде концентрувати свої сили і удар спрогнозувати доволі важко", - зазначив він.
Черник не вважає, що окупант майже повністю видихнувся та у нього все закінчилося.
"Попри те, що радянського брухту в них багато, це все ж таки зброя, яка буде вбивати. Вони це м'ясо будуть кидати на убій. Ось ця часткова мобілізація у вигляді 300 тис. нового м'яса стратегічно не зламає лінію фронту, однак якісь точкові контрнаступальні операції вони будуть намагатись зробити. Применшувати і недооцінювати бажання ворога нищити Україну є смертельною ілюзією і пасткою", - наголосив експерт.
На його думку, за місяць-півтора теперішня фаза бойових дій затихне.
"Все піде в контрбатарейні важкі артилерійські дуелі. Як тільки або земля замерзне, щоб важка техніка могла їм рухатися, або до наступної весни, коли грунт висохне, наново розгориться ця війна", - підсумував Черник.
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