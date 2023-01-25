Триває збір на евакуаційне авто для парамедиків, які працюють у Бахмуті

Збираємо кошти парамедикам на Бахмутському напрямку для придбання евакуаційного автомобіля. Вони працюють щодня перемагаючи смерть. В пекельних умовах парамедики надають допомогу нашим синам, чоловікам, батькам. Роблять все заради їхнього життя, а отже заради життя кожного із нас…

Тож, долучайтеся, це дасть надію тим, хто на нулі.

На нове авто евакуації :

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На паливо для авто і медикаменти:

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На теплі речі:

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