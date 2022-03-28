Тривалість війни залежить від характеру військової допомоги – Мартиненко

Про позиційну війну на виснаження росії розповів Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства Інтерфакс-Україна в етері Еспресо TV



Олександр Мартиненко зазначив: «Завдання спустити економіку росії на 50 років назад. Це неможливо зробити за тиждень-два, тому це має продовжуватися певний час. Якщо Україна переможе за тиждень чи за два, виникає запитання, а що робити з росією далі, чи скасовувати санкції, відповідно, напруження спаде. І цей весь західний фронт, який зараз абсолютно координований, абсолютно консолідований може розповзтись.

І з цим пов'язаний характер військової допомоги США Україні, не зважаючи на заклики українського керівництва».



«Досить багато специфічної зброї, яка дозволяє нам оборонятися. До речі, українська армія робить це ефективно, абсолютно кваліфіковано і професійно. Все, в принципі, працює. Але, головне, що це все залізо та електронні засоби, вони дозволяють нам захищатися. Умовно кажучи, гарантує або робить малоймовірну перемогу росії, але також не дає можливості говорити про перемогу України. Взагалі, про це говорити важко, враховуючи різність потенціалів двох країн. Тому мова йде, що така позиційна війна на знищення російської техніки, на послаблення, на втрачання ресурсів росії. Наші ресурси теж обмежені. Але нам партнери будуть допомагати, ці військові ресурси поповнювати»- прокоментував гендиректор інформаційного агентства.

Нагадаємо, 24 березня Зеленський звернувся до НАТО: "Ви можете надати нам 1% від усіх ваших літаків і танків, це дасть вам 100% безпеки"