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Аналітика

Тривають контратаки з кількох напрямків, РФ перекидає сили з Бахмута під Авдіївку. Воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
22 грудня, 2023 п'ятниця
21:26
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На Авдіївський напрямок противник перекидає свої підрозділи із зони Бахмута, що свідчить про збереження зацікавленості ворога домогтися політично-військової перемоги в Авдіївці. Ймовірно, цей тиск буде продовжуватися

Бої навколо Авдіївки

На Авдіївському напрямку противник намагається рухатися від Водяного до Сєвєрного. Там ворог докладає найбільше зусиль для виконання своїх цілей.

Сьогодні атаки відбуваються з декількох напрямків. Однак ситуація з просуванням противника не змінилася. На півночі ворог марно намагається продовжувати атаки на Степове, де тримає оборону 47 ОМБр. Техніка, яка направляється через залізницю з особовим складом окупантів - знищується. Складніша ситуація в промзоні - це Ясинуватська розв'язка на сході від Авдіївки, де раніше було певне просування росіян. Зараз вони намагаються тиснути далі, ближче до міської забудови Авдіївки. 

По всій лінії фронту було вкрай складно, ворог намагається скористатися накопиченою перевагою в живій силі та техніці. 

Таврійський напрямок 

Найскладніша ділянка — зона навколо Роботиного і Вербового, де відбуваються контратакувальні дії з обох сторін. Зараз ворог намагається з флангів стиснути наше вклинення. На зону Роботиного з заходу і сходу здійснювалися контратаки ворога, але ситуація на користь росіян не змінилася. Такі дії ворога будуть тривати далі.

Вклинення в оборону противника на 10 км вже тривалий час не змінюється. Тому, ймовірно, ворог взимку намагатиметься ліквідувати наше вклинення, але питання в тому, чи вистачить у нього сил та засобів. Також важливо, як ми будемо будувати оборону на цій ділянці, раціонально використовуючи свої резерви. 

Ситуація навколо Кринок

У зоні Кринок ворог впродовж тижня проводив атаки на наші позиції з заходу і з півдня, використовуючи бронетехніку. Вони направляли її до наших позицій, після чого здійснювали висадку піхоти. Однак, через застосування ЗСУ артилерії та FPV-дронів, ворог зазнав значних втрат. 

ЗСУ й надалі утримуватимуть ці ділянки. Ворог намагатиметься проводити дії, повʼязані з витісненням наших підрозділів, але все буде залежати від стійкості й можливості обох сторін довести до завершення ті чи інші плани.

Атака на Крим

Проти ночі на 20 грудня в тимчасово окупованому Криму атакували Центр далекого космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ. Для ударів по цих обʼєктах використовувались ракети Storm Shadow. 

Центр скерований на забезпечення супутникового звʼязку та контроль космічного простору. Це сприяло ефективності російських ядерних сил з точки зору забезпечення даними по частині півкулі планети. Фактично, ці обʼєкти використовувались у військових цілях і стратегічні наслідки для російських ядерних сил будуть відчутними. 

Українська сторона продовжує стратегію і тактику, повʼязану з ударами по РФ з використанням дронів та інших обʼєктів, які впливають на боєздатність російської армії.

Наслідки для РФ після ліквідації трьох СУ-34 

Після знищення Повітряними силами трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, ворог боятиметься використовувати подібні літаки як раніше. Зокрема, для ударів по правому берегу Дніпра та по морських піхотинцях у зоні Кринок. 

Тепер ситуація змінилась, бо комплекс Patriot, якщо він використовувався для цієї операції, має дальність з використанням певних типів ракет до 160 км. Тобто, на цій ділянці ворог буде побоюватись підлітати до лінії зіткнення. 

F-16 для України

Літаки F-16 будуть значним доповненням до систем ПП. Зазвичай, у країнах НАТО вони є основним елементом захисту повітряного простору, а зенітно-ракетні комплекси - доповнювачами. 

Однак, Україна демонструє варіант, коли збільшується кількість іноземних комплексів ППО і до них будуть додаватись можливості літаків F-16. 

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 багатоцільових винищувачів F-16. Ці літаки можуть суттєво вплинути на ситуацію для засобів ППО. Також ці літаки зможуть використовуватись для підтримки наземних операцій. Але це буде залежати від переліку озброєння, яке ми отримаємо від наших партнерів. 

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