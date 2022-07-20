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Головна війна з Росією Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки, який створили волонтери, військові просять ще, – ветеран АТО Олексій Петров

Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки, який створили волонтери, військові просять ще, – ветеран АТО Олексій Петров

20 липня, 2022 середа
14:54
війна з Росією

Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО "Справа громад" і Фондом Порошенка, проходить польові випробування

Про це повідомив блогер, ветеран АТО, волонтер Олексій Петров у Facebook.

Як розповів Олексій Петров, з огляду на те, що в країні війна і багато часу немає, автоматично відбуваються три процеси: польові випробування, навчання екіпажу і, як наслідок, "передача одному дуже бойовому підрозділу".

"Третій день з дуже мотивованими бійцями носимося у посадках, кукурудзяних та соняшникових полях. Сваримося, коли щось не виходить, і радіємо, коли результат перевершує наші очікування", – ділиться враженнями волонтер.

Олексій додав, що хлопці, які приймають комплекс, голосно захоплюються і вже розмірковують, як "Локі" впишеться в систему розвідки їхнього підрозділу.

Він також зауважив, що в наступні машини внесуть кілька вдосконалень, "щоб кожен Локі став кошмарним сном для російських окупантів".

"Уже є замовлення на кілька комплексів, які потрібні на вчора! І отже тепер справа за нами", – пише волонтер.

Як розповів у червні Петро Порошенко, подібні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів, і їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень. У комплексі є інтегрований БПЛА, камери з 50-кратним зумом і тепловізором мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Старлінк миттєво передаються у передовий пункт управління угрупуванням військ.

"Закордонні аналоги коштують мільйони доларів – не сотні тисяч. Вони заліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були", – пояснює Порошенко.

Ініціатор проєкту, ветеран війни проти росії, волонтер Гліб Бабіч розповів, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем. Як відомо, ще до широкомасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами забезпечували системами відеорозвідки кілька бригад на лінії розмежування.

"Тут потужне програмне забезпечення, за яке ми дякуємо ТОВ "Укрспецсистемс". Окрема подяка фірмі SECUR GROUP – дуже потужні інженери, які втілили це в метал. Дуже велика кількість, тисячі складових –вона складна у зборці, але дуже потужна і проста в роботі", – пояснює волонтер.

У броньовику знайшлося місце навіть для кавоварки, яку передали небайдужі люди з Фінляндії. Олексій Петров підтвердив: тактична кавоварка працює як годинник.

Долучитися до проєкту можна на платформі ГО "Справа Громад"

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