Троє представниць України увійшли в керівні органи ПАРЄ

Про це у фейсбук написала народний депутат Євгенія Кравчук.

"Щойно мене обрали головою Комітету культури, науки, освіти та медіа ПАРЄ. А Марія Мазенцева стала головою Комітету з питань рівності і недискримінації. Також у цьому році ми маємо віце-президента асамблеї, посаду зайняла Олена Хоменко", - зазначила депутатка.

Вона пообіцяла, що буде активізувати усі можливі міжнародні механізми на захист світової та, звісно, української культурної спадщини.

"Також докладу зусиль, щоб покращити моніторинг Ради Європи за переміщенням культурних цінностей; ізолювати Росію від міжнародного академічного та культурного середовища; забезпечити цілісну підтримку країнами Ради Європи зусиль у сфері правосуддя стосовно всіх злочинів, які зачіпають культурну спадщину", - додала Євгенія Кравчук.

Також наголосила, що це вперше, коли Україна отримала таке потужне одночасне представництво в керівних органах ПАРЄ.

Відзначимо, що від України також був претендент на посаду президента Асамблеї. Проте народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Мережко отримав лише 44 голоси депутатів. Очільником ПАРЕ переобрали Тіні Кокса.

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