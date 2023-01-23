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Головна Світ Депутати ПАРЄ переобрали президентом Асамблеї Тіні Кокса: нардеп від "Слуги Народу" отримав лише 44 голоси з 223

Депутати ПАРЄ переобрали президентом Асамблеї Тіні Кокса: нардеп від "Слуги Народу" отримав лише 44 голоси з 223

23 січня, 2023 понедiлок
14:38
Світ ПАРЄ

Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Мережко отримав лише 44 голоси депутатів ПАРЄ на виборах президента Асамблеї, тоді як його конкурент отримав 175

Про це повідомили на офіційному акаунті ПАРЄ у Twitter.

Президентом ПАРЄ переобрали чинного очільника відомства Тіні Кокса, нідерландського політика  й представника групи лівих партій. Він отримав у першому турі 175 голосів, тоді як Мережка підтримали лише 44 депутати з 223.

Після своєї перемоги Кокс подякував депутатам за довіру.

"Дуже дякую членам ПАРЄ, які переобрали мене сьогодні на новий термін в один рік. Я дуже задоволений вашою довірою. Я розраховую на вашу підтримку наступного року, який буде повний випробувань", - написав він у своєму мікроблозі.

Також під час промови Кокс пообіцяв, що Україна лишатиметься головним пріоритетом ПАРЄ, а також оголосив хвилину мовчання щодо усіх українців, які загинули від рук окупантів.

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