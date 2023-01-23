Про це повідомили на офіційному акаунті ПАРЄ у Twitter.

Президентом ПАРЄ переобрали чинного очільника відомства Тіні Кокса, нідерландського політика й представника групи лівих партій. Він отримав у першому турі 175 голосів, тоді як Мережка підтримали лише 44 депутати з 223.

Після своєї перемоги Кокс подякував депутатам за довіру.

"Дуже дякую членам ПАРЄ, які переобрали мене сьогодні на новий термін в один рік. Я дуже задоволений вашою довірою. Я розраховую на вашу підтримку наступного року, який буде повний випробувань", - написав він у своєму мікроблозі.

Також під час промови Кокс пообіцяв, що Україна лишатиметься головним пріоритетом ПАРЄ, а також оголосив хвилину мовчання щодо усіх українців, які загинули від рук окупантів.

13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним.

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