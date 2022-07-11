Трофейний "Панцир-С1" вже працює проти ворога

Серед таких трофеїв — певні радіолокаційні станції, озброєння й техніка до комплексів типу "Бук", а також — самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1", повідомляє АрміяInform.

"Трофейний "Панцир-С1" — у строю! До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є і в нас на озброєнні. Деякий боєкомплект ракет теж вдалось захопити. Тепер цей російський "Панцир" воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль. Не будемо уточнювати, яку саме. Наразі в строю лише одна така установка, хотілося б цілий дивізіон тих "Панцирів" мати", - прокоментував речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Також у Командуванні зауважують, що очікують на "постачання" Росією й іншої зброї.

"Сподіваємось, що в результаті контрнаступу українського війська рашисти порадують нас ще й такими зенітними ракетними системами, як С-400. Це буде справжній "Тріумф" для наших зенітних ракетних військ", - додав Юрій Ігнат.

22 червня ЗСУ вразили ЗРК "Панцир С-1" та радіолокаційну станцію та автомобільну техніку на Зміїному.

30 червня ЗСУ вразили ще один російський "панцир" на Зміїному.

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