Трьох правоохоронців із Бердянська підозрюють у державній зраді - здавали воїнів АТО окупантам

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Три правоохоронці із Бердянська, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, зокрема керівні, підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Їм заочно повідомлено про підозру.

Як інформує Державне бюро розслідувань, підозрювані розшукували - щоб передати окупантам ( зокрема в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ) - службовий транспорт і табельну зброю колег. А також здавали загарбникам адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років.

Підозрюваним заочно повідомлено про підозру.

На Запоріжжі ДБР повідомило про підозру у держзраді 8 правоохоронцям-колаборантам

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді екскапітану 3 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі військовий командує російським ракетним катером, з якого росіяни обстрілюють території України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb