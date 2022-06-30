Трьох правоохоронців із Бердянська підозрюють у державній зраді - здавали воїнів АТО окупантам
Підозрювані інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років та розшукували - щоб передати окупантам - службовий транспорт і табельну зброю колег
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань
Три правоохоронці із Бердянська, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, зокрема керівні, підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Їм заочно повідомлено про підозру.
Як інформує Державне бюро розслідувань, підозрювані розшукували - щоб передати окупантам ( зокрема в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ) - службовий транспорт і табельну зброю колег. А також здавали загарбникам адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років.
Підозрюваним заочно повідомлено про підозру.
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