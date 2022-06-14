Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що працівники Держбюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді працівникам правоохоронних органів, які вирішили співпрацювати із російськими окупаційними військами.



Слідство встановило, що в Мелітопольському районі один із підозрюваних у якості нагороди за співпрацю з РФ навіть очолив створену окупантами так звану народну міліцію. Чоловік наразі організовує незаконну діяльність. Крім того, підозрюваний схилив до співпраці із загарбниками своїх колишніх колег.

Зазначається також, що за зраду та перехід на бік ворога ДБР повідомило про підозру двом правоохоронцям із Бердянська. Чоловіки за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). За скоєні ними злочини передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Державне бюро розслідувань вкотре наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами.

"Суворе покарання за такі злочини є невідворотним. Коротка вигода від служіння окупантам перетвориться на ганебне та тривале ув'язнення", - зазначає ДБР.

13 червня ДБР звинуватило мера Святогірська Володимира Бандуру в державній зраді.

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