Троянські коні Путіна - Сербія і проблеми з Косово, - експертка-міжнародниця Шимкевич
Катерина Шимкевич, кандидатка історичних наук, експерт Аналітичного центру балканських досліджень, вважає, що Росія буде впливати на ситуацію на Балканах тільки інформаційно, на пряму військову інтервенцію Путін неспроможний
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Путін спеціально зіштовхує Сербію та Косово і робить це не перший рік, йому так вигідно. Тобто відкриття балканського фронту для Путіна є надзвичайно важливим, бо це відтягує відразу інтереси ЄС та США від України, відповідно, Україна переходить на другий план у європейській та американській політиці. Для Путіна це дуже актуально. І такі троянські коні, як Сербія та проблема з Косовом, зараз важливі для країни-агресорки", - підкреслила експертка-міжнародниця.
Катерина Шимкевич не виключає, що ситуація, яка вчора загострилася, затихне і далі буде продовжуватися тільки іншими методами.
"Буде неявна підтримка дій пана Вучича (президент Сербії – ред.), бо на пряму військову інтервенцію Путін неспроможний на Балканах. Не дивлячись на те, що у стратегії оборони та нацбезпеки Сербії прописано, що співпраця з ОДКБ є у пріоритеті, як і співпраця з Росією, але все одно російських військ та військ ОДКБ не буде. Тобто військовим шляхом не будуть заспокоювати ситуацію у Косово. Тут будуть посередництва тільки через інформаційні вкиди", - зазначила експертка.
Шимкевич додала, що Росія має на Балканах потужний інформаційний фронт, тому буде впливати інформаційно, а ще слід очікувати заяви дипломатичних представників Росії у Сербії та голослівні заяви Вучича, які він завжди робить.
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