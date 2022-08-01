English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Троянські коні Путіна - Сербія і проблеми з Косово, - експертка-міжнародниця Шимкевич
Ексклюзив

Троянські коні Путіна - Сербія і проблеми з Косово, - експертка-міжнародниця Шимкевич

1 серпня, 2022 понедiлок
15:25
Світ Косово

Катерина Шимкевич, кандидатка історичних наук, експерт Аналітичного центру балканських досліджень, вважає, що Росія буде впливати на ситуацію на Балканах тільки інформаційно, на пряму військову інтервенцію Путін неспроможний

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Путін спеціально зіштовхує Сербію та Косово і робить це не перший рік, йому так вигідно. Тобто відкриття балканського фронту для Путіна є надзвичайно важливим, бо це відтягує відразу інтереси ЄС та США від України, відповідно, Україна переходить на другий план у європейській та американській політиці. Для Путіна це дуже актуально. І такі троянські коні, як Сербія та проблема з Косовом, зараз важливі для країни-агресорки", - підкреслила експертка-міжнародниця.

Катерина Шимкевич не виключає, що ситуація, яка вчора загострилася, затихне і далі буде продовжуватися тільки іншими методами.

"Буде неявна підтримка дій пана Вучича (президент Сербії – ред.), бо на пряму військову інтервенцію Путін неспроможний на Балканах. Не дивлячись на те, що у стратегії оборони та нацбезпеки Сербії прописано, що співпраця з ОДКБ є у пріоритеті, як і співпраця з Росією, але все одно російських військ та військ ОДКБ не буде. Тобто військовим шляхом не будуть заспокоювати ситуацію у Косово. Тут будуть посередництва тільки через інформаційні вкиди", - зазначила експертка.

Шимкевич додала, що Росія має на Балканах потужний інформаційний фронт, тому буде впливати інформаційно, а ще слід очікувати заяви дипломатичних представників Росії у Сербії та голослівні заяви Вучича, які він завжди робить.

  • 1 липня поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність
  • На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Пріштіну та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, яка запевнила, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою"
  • 1 серпня Косово відклало процедуру запровадження перереєстрації документів сербів до 1 вересня
  • Також речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія у конфлікті Сербії та Косова повністю перебуває на боці Белграду

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
ЄС
Косово
Сербія
США
Читайте також:
M142 HIMARS
31 липня, 2022 неділя
На Херсонщині ЗСУ ракетами HIMARS знищили понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами
Оленівка
30 липня, 2022 субота
Нам кидають інформацію про працівників Оленівської в'язниці і те, що станеться з ними, буде сюрпризом, - командир Харківського спецпідрозділу "Азову"
Оленівка. Місце трагедії
31 липня, 2022 неділя
Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.26
    Купівля 39.26
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 39.56
    Продаж 41.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
15:57
Офіс генпрокурора України
Обійняли запропоновані окупантами "посади": двом колаборантам з Донеччини оголосили підозри
15:56
Шахтар
Стартовий матч УПЛ відбудеться на НСК "Олімпійський", - ЗМІ
15:43
генпрокурор Костін зустрівся з послами G7
Катування і вбивства Росією військовополонених українців: генпрокурор Костін зустрівся з послами G7 і представництвом ЄС
15:26
HIMARS
Ще чотири РСЗВ HIMARS прибули в Україну
15:23
Ненсі Пелосі
Армія КНР не сидітиме склавши руки: Пекін пригрозив США через можливий візит Пелосі на Тайвань
15:08
Папа Римський Франциск
У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення Токаєва
14:59
опалення
Цієї зими багато українських міст можуть залишитися без газопостачання, – експерт з енергоефективності
14:54
Окупований Мелітополь
У тимчасово окупований Мелітополь завезли "масовку" для акцій підтримки псевдореферендуму
14:48
кінотеатр
У Росії почали показувати голлівудські фільми без дозволу правовласників
14:44
В'ячеслав Володін
У держдумі РФ зажадали, аби Україна сплатила третину боргів СРСР
14:40
Цей опалювальний сезон буде найскладнішим у повоєнній історії Європи, – Святослав Павлюк
14:40
Латвія
Сейм Латвії планує визнати РФ державою-терористом: відповідну заяву розглянуть 2 серпня
14:37
Ексклюзив
китай
Китай залишається головним спонсором Росії, - експерт-міжнародник Харитонов
14:36
втрати ворога
У Херсонській області ЗСУ деокупували 46 населених пунктів
14:24
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Битва за Харків ще попереду, - полковник СБУ Костенко
14:10
Оновлено
Рашисти влучили по Харкову: одна людина загинула, ще одна - поранена
14:09
В Україну прибули німецькі РСЗВ MARS II
14:09
Динамо
Стало відомо, хто покаже матч ЛЧ "Динамо" - "Штурм" у вільному доступі
14:00
хабар долари
Вимагав понад $15 тис. за фальшиві довідки для ухилянта: зловмисника затримали на Київщині
13:58
Роман Ратушний
Надати звання Героя України Роману Ратушному: відповідна петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів
13:57
розмитнення авто
За місяць розмитнення авто принесло бюджету понад 1,7 млрд грн, - Железняк
13:55
житло
Ветеранам спростили умови придбання житла
13:48
Лікар
Як під час війни укласти декларацію з сімейним лікарем. Роз'яснення МОЗ
13:46
Ексклюзив
Путін
Росія зацікавлена "підпалити" Балкани, але вона не має впливу, - політолог-міжнародник Воля
13:27
Євроcoюз ЄС
Україна отримала перші €500 млн допомоги від ЄС, 2 серпня очікує ще на €500 млн, - Шмигаль
13:21
Українські бійці знищили замаскований ворожий танк з ракетного комплексу "Стугна-П"
Українські бійці знищили замаскований ворожий танк з ракетного комплексу "Стугна-П"
13:17
Ненсі Пелосі
2 серпня спікерка палати представників США може відвідати Тайвань, - ЗМІ
13:10
Євробачення
Україна візьме участь у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2022"
13:06
Сербія
У кремлі заявили, що підтримують Сербію у конфлікті з Косово
13:03
Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині
Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині
12:57
Ексклюзив
Міжнародний аеропорт "Ужгород"
Для відновлення роботи Ужгородського аеропорту є певні технологічні обмеження, - авіаексперт Долінце
12:44
На фото вилучені бронежилети
Правоохоронці викрили добровольця Тероборони, який продавав військову гуманітарку
12:42
Вадим Бакатін, останній голова КДБ СРСР
Помер останній голова КДБ СРСР
12:38
"Смілива гривня": НБУ запустив акцію зі збору монет для потреб ЗСУ
12:36
Сумщина
На Сумщині затримали двох російських агентів, які збирали розвіддані про ЗСУ для подальшої передачі ДРГ
12:23
Швидкісний трамвай
У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги
12:19
українська віза
За місяць близько 80 росіян подали документи на українську візу, - Держприкордонслужба
12:11
дощ
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні минеться без дощів на Іллю
12:04
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Кабмін веде провальну політику підготовки до опалювального сезону, - економіст Несходовський
12:02
Оновлено
Донеччина
На Донеччині за добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранені
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV