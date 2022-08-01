Троянські коні Путіна - Сербія і проблеми з Косово, - експертка-міжнародниця Шимкевич

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Путін спеціально зіштовхує Сербію та Косово і робить це не перший рік, йому так вигідно. Тобто відкриття балканського фронту для Путіна є надзвичайно важливим, бо це відтягує відразу інтереси ЄС та США від України, відповідно, Україна переходить на другий план у європейській та американській політиці. Для Путіна це дуже актуально. І такі троянські коні, як Сербія та проблема з Косовом, зараз важливі для країни-агресорки", - підкреслила експертка-міжнародниця.



Катерина Шимкевич не виключає, що ситуація, яка вчора загострилася, затихне і далі буде продовжуватися тільки іншими методами.



"Буде неявна підтримка дій пана Вучича (президент Сербії – ред.), бо на пряму військову інтервенцію Путін неспроможний на Балканах. Не дивлячись на те, що у стратегії оборони та нацбезпеки Сербії прописано, що співпраця з ОДКБ є у пріоритеті, як і співпраця з Росією, але все одно російських військ та військ ОДКБ не буде. Тобто військовим шляхом не будуть заспокоювати ситуацію у Косово. Тут будуть посередництва тільки через інформаційні вкиди", - зазначила експертка.



Шимкевич додала, що Росія має на Балканах потужний інформаційний фронт, тому буде впливати інформаційно, а ще слід очікувати заяви дипломатичних представників Росії у Сербії та голослівні заяви Вучича, які він завжди робить.

1 липня поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність

На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Пріштіну та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, яка запевнила, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою"

1 серпня Косово відклало процедуру запровадження перереєстрації документів сербів до 1 вересня

Також речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія у конфлікті Сербії та Косова повністю перебуває на боці Белграду