Трубін увосьме в сезоні провів "сухий" матч за "Бенфіку" та вивів команду в лідери чемпіонату

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив на домашній арені "Бенфіки" - "Ештадіу да Луж" - і завершився перемогою господарів з рахунком 3:0.

Український воротар Анатолій Трубін вийшов на матч в основі і не пропустив від гравців "Фамалікана", хоча суперники завдали 13 ударів по воротах "Бенфіки".

Для Трубіна це вже восьмий "сухий" матч у цьому сезоні. "Бенфіка" вийшла на першу позицію у турнірній таблиці чемпіонату Португалії і має відрив 2 бали над "Спортінгом", хоча у них 1 матч у запасі.

Чемпіонат Португалії

15-й тур

29 грудня

"Бенфіка" - "Фамалікан" 3:0

Голи: Кабрал, 31, Рафа Сілва, 85, Муса, 89