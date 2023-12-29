Трубін увосьме в сезоні провів "сухий" матч за "Бенфіку" та вивів команду в лідери чемпіонату
У п'ятницю, 29 грудня, лісабонська "Бенфіка" розгромила "Фамалікан" у 15-му турі чемпіонату Португалії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив на домашній арені "Бенфіки" - "Ештадіу да Луж" - і завершився перемогою господарів з рахунком 3:0.
Український воротар Анатолій Трубін вийшов на матч в основі і не пропустив від гравців "Фамалікана", хоча суперники завдали 13 ударів по воротах "Бенфіки".
Для Трубіна це вже восьмий "сухий" матч у цьому сезоні. "Бенфіка" вийшла на першу позицію у турнірній таблиці чемпіонату Португалії і має відрив 2 бали над "Спортінгом", хоча у них 1 матч у запасі.
Чемпіонат Португалії
15-й тур
29 грудня
"Бенфіка" - "Фамалікан" 3:0
Голи: Кабрал, 31, Рафа Сілва, 85, Муса, 89
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