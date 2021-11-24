Труханов вніс за себе заставу у 30 млн грн по справі щодо заволодіння держкоштами
Мер Одеси Геннадій Труханов вніс за себе заставу у розмірі 30 млн грн у справі про заволодіння держкоштами та землею
Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, пише Суспільне.
Гроші у розмірі 30 млн грн Труханов перерахував у вівторок, 23 листопада.
- Нагадаємо, генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
- Згодом, Національне антикорупційне бюро розповіло про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам. Виявилось, що його підозрюють у заволодінні держкоштами та землею.
- 11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.45
- Актуальне
- Важливе