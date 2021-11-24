Труханов вніс за себе заставу у 30 млн грн по справі щодо заволодіння держкоштами

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, пише Суспільне.

Гроші у розмірі 30 млн грн Труханов перерахував у вівторок, 23 листопада.



Нагадаємо, генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Згодом, Національне антикорупційне бюро розповіло про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам. Виявилось, що його підозрюють у заволодінні держкоштами та землею.

11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb