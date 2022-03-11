Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо над Україною
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час розмови із українським президентом Володимиром Зеленським відмовив у запровадженні з боку НАТО безполітної зони над Україною
Про це сам Трюдо розповів в інтерв’ю CTV News.
“Це розриває серце, коли ти маєш сказати, що ми можемо зробити дуже багато для підтримки, однак ризик ескалації, ризик залучення НАТО у безпосередній конфлікт, якщо ми надішлемо літаки НАТО до України збивати російські літаки… Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо”, - сказав Трюдо.
Також він сподівається, що Путін не застосує ядерну зброю, але цілком не виключив цього варіанту.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має силу, щоб закрити небо України для російських ракет, бойових літаків та гвинтокрилів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.93
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе