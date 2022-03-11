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Головна війна з Росією Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо над Україною

Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо над Україною

11 березня, 2022 п'ятниця
20:34

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час розмови із українським президентом Володимиром Зеленським відмовив у запровадженні з боку НАТО безполітної зони над Україною

Про це сам Трюдо розповів в інтерв’ю CTV News.

“Це розриває серце, коли ти маєш сказати, що ми можемо зробити дуже багато для підтримки, однак ризик ескалації, ризик залучення НАТО у безпосередній конфлікт, якщо ми надішлемо літаки НАТО до України збивати російські літаки… Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо”, - сказав Трюдо.

Також він сподівається, що Путін не застосує ядерну зброю, але цілком не виключив цього варіанту.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має силу, щоб закрити небо України для російських ракет, бойових літаків та гвинтокрилів.

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Володимир Зеленський
Канада
Джастін Трюдо
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вторгнення в Україну
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