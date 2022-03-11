Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо над Україною

Про це сам Трюдо розповів в інтерв’ю CTV News.

“Це розриває серце, коли ти маєш сказати, що ми можемо зробити дуже багато для підтримки, однак ризик ескалації, ризик залучення НАТО у безпосередній конфлікт, якщо ми надішлемо літаки НАТО до України збивати російські літаки… Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо”, - сказав Трюдо.

Також він сподівається, що Путін не застосує ядерну зброю, але цілком не виключив цього варіанту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має силу, щоб закрити небо України для російських ракет, бойових літаків та гвинтокрилів.