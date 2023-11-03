ЦАХАЛ визнав авіаудар по машині швидкої допомоги в Газі

Про це повідомляє Reuters.

Ашраф аль-Кідра, речник міністерства охорони здоров'я Гази, сказав, що ця машина швидкої допомоги була частиною конвою, який Ізраїль обстрілював, покидаючи лікарню Аль-Шифа.

За словами Кідри, Ізраїль обстріляв колону машин швидкої допомоги в декількох місцях, зокрема, біля воріт лікарні Аль-Шифа і на площі Ансар за кілометр від неї.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що він "глибоко шокований повідомленнями про напади на машини швидкої допомоги, які евакуюють пацієнтів", додавши, що пацієнти, медичні працівники та медичні установи повинні бути захищені.

Ізраїль взяв на себе відповідальність за напад біля лікарні Аш-Шифа в місті Газа, в результаті якого, за словами свідків, загинули і були поранені десятки людей. Про це інформує CNN.

За даними джерела, 15 людей загинули і ще 50 отримали поранення, повідомляють органи охорони здоров'я, керовані ХАМАСом.

"Літак ЦАХАЛу завдав удару по машині швидкої допомоги, яка, як було встановлено силами, використовувалася терористичним осередком ХАМАС в безпосередній близькості від їхньої позиції в зоні бойових дій", - йдеться в заяві ЦАХАЛу. - Під час удару було вбито кілька бойовиків терористичної організації ХАМАС. У нас є інформація, яка демонструє, що метод роботи ХАМАС полягає в перекиданні терористичних агентів і зброї в машинах швидкої допомоги", - йдеться в заяві.

Представник палестинського Міністерства охорони здоров'я в Газі заявив раніше в п'ятницю, що машина швидкої допомоги була в медичній колоні з лікарні, яка прямувала до прикордонного переходу Рафах, і проінформував про це Міжнародний комітет Червоного Хреста.