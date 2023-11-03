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Вночі ЦАХАЛ знищив декілька загонів терористів у секторі Гази

3 листопада, 2023 п'ятниця
06:50
Війна в Ізраїлі Армія Ізраїлю

У ніч проти 3 листопада терористи у секторі Гази обстріляли протитанковий ракетний комплекс ЦАХАЛу та активували низку саморобних вибухових пристроїв. В ході бою ЦАХАЛ знищив загони терористів

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Минулої ночі солдати 13-го батальйону бригади Голані та бронетанкові війська 53-го батальйону зіткнулися з кількома загонами терористів у Секторі Газа. Терористи обстріляли їх ПТРК і активували низку СВУ. Військові вели тривалий бій з терористами зі стриманістю під щільним вогнем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час бою терористи безуспішно намагалися залізти на автомобілі солдатів Армії оборони Ізраїлю, щоб захопити їх, але були ліквідовані.

Ізраїльські сили на землі завдавали ударів по позиціях терористів за підтримки авіації та артилерії, в результаті чого загони терористів було знищено, а небезпеку для військ усунено.

"Результатом стало те, що терористи були вбиті, і ми продовжуємо нашу операцію. До перемоги", - заявив ЦАХАЛ.

У пресслужбі додали відео бою.

  • 2 листопада Сухопутні сили Ізраїлю заявили про прорив передової лінії оборони ХАМАС у північній частині сектора Гази, що було частиною плану наземної операції ЦАХАЛ.
  • Начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Герці Халеві заявив, що ізраїльські військові діють у місті Газа, а ввечері надійшло повідомлення, що воно вже оточене
Світ
Ізраїль
Палестина
Сектор Гази
Хамас
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