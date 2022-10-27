Про це він заявив під час виступу на Валдайському форумі.

Володимир Путін звинуватив США у "дескридитації інституту міжнародних фінансів" та зазначив, що Америка незаконно "присвоїла" золотовалютні резерви РФ.

"Окрім того, використовуючи долар як зброю, США дискредитували інститут міжнародних фінансових резервів. Спочатку вони їх знецінили за рахунок інфляції в зоні долара та євро, а потім і зовсім цап-царап - забрали наші золотовалютні резерви", - заявив Путін.

Диктатор вважає, що уникнути появи нових економічних та фінансових платформ не вийде. Він зазначив, що такі платформи мають знаходитись за межами національних юрисдикцій та мають не залежати від єдиного центру управління.

"Це можна зробити зусиллями багатьох країн. Це допоможе уникнути зловживанням у сфері нової глобальної інфраструктури, допоможе ефективно, вигідно та безпечно проводити міжнародні фінансові угоди, без долара та інших резервних валют", - сказав президент РФ.

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