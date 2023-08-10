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Війна з Росією: хроніка
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В ООН назвали неприпустимим ракетний удар росіян по готелю в Запоріжжі

10 серпня, 2023 четвер
23:55
Війна з Росією обстріл Запоріжжя

Готель "Рейкарц" у Запоріжжі, в який увечері 10 серпня влучила російська ракета, використовували для допомоги українцям співробітники ООН та інші гуманітарні організації

Про це зазначила в заяві гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун.

"Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо", – написала вона.

Пані Браун додала, що вона щоразу зупинялася в цьому готелі, коли відвідувала Запоріжжя. А її команда використовує його як базу під час поїздок у місто. Цей готель був базою ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців з Азовсталі в Маріуполі торік у травні.

"Кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла неймовірних обсягів. І вони є порушенням міжнародного гуманітарного права. В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні", – додала пані Браун.

обстріл Запоріжжя

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

 
  • У четвер, 10 серпня, росіяни вдарили ракетою "Іскандер-К" по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула людина, ще 16 поранено, серед них є діти. Як видно зі світлин, оприлюднених у телеграм-каналі голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, росіяни поцілили в готель Reikartz.
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