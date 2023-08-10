Про це зазначила в заяві гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун.

"Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо", – написала вона.

Пані Браун додала, що вона щоразу зупинялася в цьому готелі, коли відвідувала Запоріжжя. А її команда використовує його як базу під час поїздок у місто. Цей готель був базою ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців з Азовсталі в Маріуполі торік у травні.

"Кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла неймовірних обсягів. І вони є порушенням міжнародного гуманітарного права. В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні", – додала пані Браун.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація