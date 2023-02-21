Про це повідомило видання AP.

"Це безпечно, економічно та легко для людей. Ідея в тому, щоб зробити космічний туризм для всіх", - сказав гендиректор компанії Кейсуке Івайа. Він зокрема додав, що хоче "демократизувати космос".

Івайа повідомив, що пасажирам не обов’язково бути мільярдерами, проходити інтенсивну підготовку або мати знання японської мови для польоту на ракеті.

Зазначається, що компанія Iwaya Giken працює над проєктом з 2012 року. Члени команди розробили герметичну двомісну кабіну та повітряну кулю, що здатна злітати на висоту 25 кілометрів, де можна чітко побачити криву Землі. Судно буде підійматися за допомогою гелію, який можна використовувати повторно.

Також додається, що повітряна куля підіймається лише приблизно до середини стратосфери, тож пасажири не будуть знаходитися у відкритому космосі. Проте вони будуть вище, ніж реактивний літак, і матимуть вільний огляд космосу.

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За словами представників компанії, польоти будуть безпечно залишатися над територією або повітряним простором Японії.

Повітряна куля злетить із порту в Хоккайдо, протягом двох годин підійметься на максимальну висоту і залишиться там на одну годину перед одногодинним зниженням. Пластикова кабіна у формі барабана діаметром у 1,5 метра має кілька великих вікон, що дозволяють бачити космос угорі або Землю знизу.

Перша мандрівка запланована вже наприкінці цього року.

Вартість комерційної поїздки спочатку складала б 24 мільйони єн (180 тисяч доларів США), проте Івайа сказав, що з часом ціну буде знижено до кількох мільйонів єн (десятки тисяч доларів США).

Прийом заявок на космічний атракціон стартував у вівторок і триватиме до кінця серпня. Перших п’ятьох відібраних пасажирів буде оголошено у жовтні, а польоти відбуватимуться приблизно через тиждень, залежно від погоди.